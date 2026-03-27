脂肪をどんどん燃やす！筋肉を鍛えて基礎代謝をアップ！ 筋肉がない人ほど太りやすい 基礎代謝とは、人間が安静な状態でその生命活動を続けていくために必要となる最低限度のエネルギーのことです。 30～40歳代の男性は平均1500キロカロリー、女性は約1100キロカロリーと言われ、これは同年代の人が1日に消費する平