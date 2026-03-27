ＰＢＲで「お得な株」がわかる！ PBRとは？ 次はPBRというテクニカル指標を紹介します。PBRとは「Price Book-value Ratio」の略。日本語にすると「株価純資産倍率」です。株価が1株当たり純資産（BPS）の何倍まで買われているかを見る投資尺度です。 計算式は以下の通りです。 PBR＝株価÷1株当たり純資産（BPS） 先に紹介したPERは、企業の業績をもとに株価水準を測る指標。PBRは企業の資産内容や財務状態をもとに株価水準