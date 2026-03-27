◆センバツ第９日▽準々決勝中京大中京―八戸学院光星（２７日・甲子園）５年ぶりの４強を狙う中京大中京が初回に先制した。先頭の田中大晴（３年）が死球で出塁すると、続く半田直暉（２年）も四球を選び無死一、二塁の好機。２死となってから松田知輝（２年）が初球を強振し、八戸学院光星の右翼手・新谷翔磨（３年）のグラブをはじく適時二塁打で先制すると、一塁側アルプスからは歓声が送られた。