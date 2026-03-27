ちぎり方ひとつでおいしく！ レタスのおいしさの秘訣はなんといってもシャキシャキ食感です。シャキシャキ感を感じやすくするには、繊維に注意することが大切なポイント。繊維に注意してちぎることで、食感を損ねてしまう薄皮が残ることを防ぐことができます。 ちぎり方のポイントは？持ち方は平行に！ レタスをちぎるときは、レタスの繊維を平行になるように持ちます。 真横に引っ張ってちぎる！ 薄皮を残さないように、両手