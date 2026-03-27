3月26日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ぺえからの衝撃発表に出演者たちが想いを語っていく場面があった。【写真】「すっごく綺麗になっていく」約1年半前の“いなみき”同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。今回は番組開始わずか3秒で、ぺえの口から「今回で最終回です」と