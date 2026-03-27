築地銀だこは、2026年3月27日からドジャースコラボ商品第4弾 「LA マッケンチーズ」を期間限定で発売します。また、3月27日から29日までの3日間限定で100円引きセールを実施します。ドジャー・スタジアムの味が日本で味わえる銀だことロサンゼルス・ドジャースのコラボレーションにより誕生したたこ焼き「LA マッケンチーズ（8個入り）」が、MLB 2026シーズンのドジャース開幕戦に合わせ、3月27日から全国の築地銀だこ店舗（一部店