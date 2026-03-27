きょう東証グロース市場に新規上場したセイワホールディングスは、公開価格と同じ１２５０円ウリ気配でスタートした。 同社は、後継者不在である中小企業のＭ＆Ａを連続的に行い、独自の仕組みでバリューアップを行う製造業特化型の事業承継プラットフォーマー。モノづくりにおいてニッチトップになり得る特徴を有しながらも、後継者の不在などで継続が困難な中小企業を対象に事業承継