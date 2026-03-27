アドバンテスト、ディスコなど半導体製造装置関連がウリ気配スタートで株価水準を切り下げているほか、売買代金トップ常連で半導体セクターの指標株ともなっているキオクシアホールディングスも同様に気配値のまま大きく下値を探る展開を強いられている。前日の米国株市場ではハイテク株中心に売られ、特にエヌビディア＜NVDA＞やサンディスク＜SNDK＞など半導体関連への売りが目立った。フィラデルフィア半導