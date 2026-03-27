『スリー・ビルボード』『イニシェリン島の精霊』のマーティン・マクドナーの新作映画『Wild Horse Nine （原題）』が、『ワイルド・ホース・ナイン』の邦題で2027年に日本公開されることが決定。あわせて予告編とポスタービジュアル、場面写真が公開された。 参考：『イニシェリン島の精霊』が“難解な映画”である背景ブラックコメディが持つ意義を考える 『スリー・ビルボ&#