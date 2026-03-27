自己管理だけでは改善が難しい場合や、症状が日常生活に大きな支障をきたしている場合は、医療機関での適切な診断と治療が必要です。詳しい問診や血圧測定、必要に応じた検査を通じて、背景に他の疾患が隠れていないかを確認します。症状が強い場合は薬物療法や、弾性ストッキングなどの補助的な治療法が検討されることもあります。ここでは、診断の流れと治療法について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中