カロリーの数値を知るだけでなく、1日の食生活全体の中でどのように位置づけるかを理解することが大切です。本章では、間食として適切なエネルギー量の目安や、食事全体のバランスを整えながら和菓子を楽しむための調整方法について解説します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立病院 医局 2016年 宮城県仙台市立病院 循環器内科