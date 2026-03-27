現地３月26日に各地で北中米ワールドカップのプレーオフが開催。大陸間プレーオフで南米予選７位のボリビアと、北中米カリブ海予選の３次予選で各グループ２位の上位２チームに入ったスリナムが、メキシコのモンテレースタジアムで激突した。序盤はボリビアがポゼッションで優位に立ち、いくつかのチャンスを作るがモノにできず。32分にはマシューズの決定的なクロスにモンテイロが反応したが、決め切れない。スリナムも機を