27日8時51分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比275ポイント安の3万2545ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3024.25ポイントに対しては479.25ポイント安。 株探ニュース