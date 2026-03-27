ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地アメリカン・ファミリー・フィールドでのブルワーズ戦に「6番一塁」で先発出場。今季開幕戦でメジャー初アーチを放った。日本選手では、松井稼頭央、城島健司らに続く史上5人目の“開幕デビュー戦本塁打”となった。 ■大量ビハインドでも集中力切らさず…… この日「6番一塁」で先発出場した村上は、メジャー初打席で