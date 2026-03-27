2026年3月26日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは独経済週刊誌ヴィルトシャフツ・ヴォッヘと独紙ターゲスシュピーゲルの分析を紹介し、イラン戦争で中国が戦略的・経済的に「最終的な勝者」になる可能性があると報じた。記事はヴィルトシャフツ・ヴォッヘの論評として、中国がイラン危機に軍事介入しないことを逆手に取り、米国を「暴力を常態化させ不安定をまき散らす国」と描く一方、自らを「抑制的で安定を求め