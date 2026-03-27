TWICE（トゥワイス）メンバーDAHYUN（ダヒョン、27）が、足首の負傷でリタイアした。韓国メディアが報じた。所属起業JYPエンターテインメントは25日、ファンコミュニティーを通じ「YWICEのメンバー・ダヒョンの健康状態および今後の活動に関してお知らせします」と告知文を掲載した。「当社は、アーティストのコンディションと公演への参加可否を慎重に協議した結果、現在は活動よりも休養と回復が優先すべきだと判断した」と発表