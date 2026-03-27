米大リーグでは今季から、ストライクかボールかを自動で判定する「ＡＢＳ（オートメイテッド・ボール・ストライク）チャレンジシステム」が導入された。ポストシーズンを含めた全試合で適用される。ストライクとボールの判定を機械に委ねる「ロボット審判」で、１２台の高性能カメラが球の軌道を追跡し、打者ごとのストライクゾーンに球の一部でも接触していれば、ストライクと判定される。行使できるのは投手と捕手、打者に限