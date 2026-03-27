米米CLUBのヒット曲「君がいるだけで」が、石井竜也とタイのミュージシャンたちとのコラボレーションでカバーされて27日、配信リリースされた。タイからは女性アイドルグループBNK48と歌姫ラムヤイ・ハイトンカムが参加。歌唱では日本語とタイ語が混ざり合い、ユーモラスな表現で生活のモチーフなどが盛り込まれた。サウンドはタイ東北部の伝統的な音楽“ルークトゥン”の要素を取り入れてアレンジしている。ミュージックビデオは3