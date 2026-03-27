勉強や仕事以外でスマートフォンを使用する時間を「１日２時間以内」とする「スマホ条例」を定めている愛知県豊明市は２６日、条例の制定に伴い、小中学生と保護者に実施したアンケートの結果を発表した。デジタル機器使用の開始時期が低年齢化し、学年が上がるにつれて使用時間が長くなっていることや睡眠時間が短くなる傾向が確認されたとしている。アンケートは、小学校８校、中学校３校の児童生徒計５０３７人を対象に昨年