レバノン南部との国境付近に駐機する戦車＝26日/Jack Guez/AFP/Getty Images（CNN）イスラエル軍トップのザミール参謀総長は25日、兵士不足と作戦任務の拡大によりイスラエル国防軍（IDF）に極めて大きな負荷がかかっていると閣僚らに警告した。イスラエルの情報筋がCNNに明らかにした。この件について最初に報じたイスラエルのテレビ局チャンネル13によると、ザミール氏は「IDFが自滅する前に最大の警告を発する」と述べたという