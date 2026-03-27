Image: AKAI PROFESSIONAL すでにSNSなどで話題になっていましたが、AKAI（アカイ）からサンプラーの新モデル「MPC Sample」が発売されました。新製品「MPC Sample」本日リリース&発売開始 伝説のMPC60にインスパイアされたデザイン、優れた携帯性、直感的にサンプルをチョップするワークフローと60種類のクリエイティブなFXが搭載‼️誰でも手軽に楽しく音楽制作を実現でき