北中米Ｗ杯欧州予選プレーオフ準決勝（２６日＝日本時間２７日）、勝者がＷ杯１次リーグで日本と同組となるＢ組はスウェーデンがウクライナに３―１、ポーランドはアルバニア２―１で勝利し、決勝（３１日＝同１日）で対戦することになった。スウェーデンはエースＦＷアレクサンドル・イサク（リバプール）が負傷で欠場する中、ＦＷビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）がハットトリックをマークし、ウクライナに完勝。欧州サ