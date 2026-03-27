1点投入でコーデの印象を大きく左右するジャンパースカート。大人世代が選ぶなら、きれいめで上品に着こなせるデザインを選びたいところ。今回編集部がご紹介するのは、【ハニーズ】から登場している着映え力の高いジャンスカ。忙しい朝でもシンプルなトップスと合わせるだけでコーデが決まるので、ワードローブに一着備えておくと頼りになるはず。 セットアップ風できれいめに決まる