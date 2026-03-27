新年度に向けて、GIGAZINEでは新生活応援電子書籍セールと題してお仕事をテーマにしたマンガやインタビュー集などを最大80％オフにした期間限定セールを実施します。これから始まる新生活が楽しみな方も不安という方も、お仕事にまい進するキャラクターたちやクリエイターたちの声を楽しんでみてください。対象となるのは以下の5タイトル。◆フルカラーコミック「勇者で社畜の兼業ライフ」魔物がはびこる世界「コナム」のダメ勇者