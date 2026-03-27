連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月〜土曜8時ほか）が本日3月27日で最終回を迎え、主演の高石あかり（※「高」は「はしごだか」が正式表記）、共演のトミー・バストウ、脚本のふじきみつ彦からコメントが届いた。高石は、最終回のトキが蚊に刺されるシーンにほぼリハーサルなしで臨んだことを明かし、「トキとして生きてきたことが全てあふれるようなシーンになりました」と振り返った。【写真】『ばけばけ』ヘブン、