【SVリーグ】ヴォレアス北海道 0ー3 広島サンダーズ（3月20日・男子第18節）【映像】決めた本人も驚きの「胸レシーブ」バレーボールの試合で、珍しいポイントが決まった。リベロの選手が相手の強烈なスパイクを“胸レシーブ”すると、跳ね返ったボールが相手コート。まさかの結末に本人も驚きの表情を浮かべた。大同生命SVリーグ男子の第18節が行われ、ヴォレアス北海道はホームで広島サンダーズと対戦。注目のシーンが訪れたの