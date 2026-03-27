常識を壊し、チームを再定義する。新庄剛志は、野村克也の知、バレンタインの柔軟性、ヒルマンの対話を融合させ、“考える野球”を“魅せる野球”へと昇華させた。データ分析で守備と走塁を整え、磨かれた感性で打順を動かす。勝負どころでは奇策を厭わず、固定観念を打ち破る采配で選手の可能性を引き出した。若手には舞台を与え、ベテランにも競争を課す。勝つことより、挑み続けることを選んだ3年間が、球団の空気を変えた。派