決勝進出を決めたスウェーデンの選手たち＝26日（AP＝共同）【バレンシア（スペイン）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の出場権を懸けた欧州予選プレーオフは26日、各地で準決勝が行われ、B組はスウェーデンとポーランドが勝ち上がった。決勝は31日に行われ、勝者はW杯で日本と同じ1次リーグF組に入る。スウェーデンはヨケレスが3得点し、ウクライナを3―1で下した。ポーランドはアルバニアに2―1で逆転