【ニューヨーク共同】米CNBCテレビは26日、米動画配信大手ネットフリックスが米国での配信プランの月額料金を最大2ドル（約319円）値上げしたと報じた。値上げは2025年1月以来で、収益力を高めてコンテンツ制作への投資を加速させる狙い。広告が表示されるプランは1ドル高い8.99ドル、広告なしプランは2ドル高い19.99ドル、最上位の「プレミアム」も2ドル高い26.99ドルに設定した。報道によると、ネットフリックスは26年の制