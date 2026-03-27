◇W杯欧州予選プレーオフB組準決勝スウェーデン 3―1 ウクライナ（2026年3月26日スペイン・マニセス）スウェーデンがウクライナに3―1で快勝し、決勝進出を決めた。FWヨケレスが開始6分に先制点。後半6分にも加点してリードを広げ、同28分にはPKを決めてハットトリックを達成。終了間際に1点を返されたが、3―1で準決勝を突破した。スウェーデンは欧州予選で白星なしの2分け4敗と極度の不振に見舞われてB組最下位に低迷