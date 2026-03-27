「努力しているのに結果が出ない」「何を選べばいいのかわからない」「頑張っているのに、なぜか空回りする」――そんな悩みの原因を、実業家・作家の権藤優希氏は、能力不足やスキル不足ではなく、その人の内側にある“OS（オペレーティングシステム）”にあると説く。権藤優希氏の新刊『人生のOS』で語られるのは、目の前のノウハウやテクニックといった仕事の方法論ではなく、人生そのものを支えている思考や価値観、行動習慣の