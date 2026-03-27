赤ちゃん犬が秘密の抜け穴を通って立ち入り禁止エリアに現れたので、通れないように塞いだら…？ 赤ちゃん犬の自由でお茶目な行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「賢いねｗ」「笑ってしまいました」といった声が寄せられています。 【動画：いつも脱走してしまう大型犬の赤ちゃん→クッションで道を塞いだ結果…予想外の『可愛すぎる展開』】 赤ちゃん犬が棚の中から登場 YouTubeチ