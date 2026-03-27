Threadsで話題になっているのは、ある条件下で別の動物になってしまうわんこの姿。その姿は記事執筆時点で65万回を超えて表示されており、「そんなバカな…と思ったのにやられたw」「ギャップで落ちました」「愛おしくって沼超えて湖」などのコメントの他、2万8000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：『カッコイイ横顔の犬』を撮影→角度を変えてみた結果…まさかの『違う動物に変化する光景』】 日本スピッツの