F1日本GPの開幕を前に火花が散っている。『SPORTbible』によると、フェラーリのルイス・ハミルトンが、新レギュレーションを批判するマックス・フェルスタッペンに対し、痛烈な皮肉を浴びせた。2026年シーズンから導入された新規則により、かつての絶対王者は開幕から大苦戦。ハミルトンは、自身の好調を背景に、苦境に立たされた宿敵の姿勢を「王者の余裕がなくなった証拠」と切り捨てた。フェルスタッペンは新規則を「アンチ・レ