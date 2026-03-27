「思い出の一台」を再現したプラモデル！自民党の鈴木貴子衆議院議員は2026年3月22日（日）、高市早苗総理大臣への誕生日プレゼントとして、トヨタ「スープラ」のプラモデルを贈呈したとXに投稿しました。【完成度スゴっ！】これが「さなえスープラ」を手にした高市総理です（動画を見る）高市総理は無類のクルマ好きであり、かつてはスポーツカーの1991年型トヨタ「スープラ」（JZA70型）を所有していたことでも知られていま