フジテレビを退社することを公表している勝野健アナウンサー（26）が27日、フジテレビの情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）に出演。番組卒業について言及した。番組の冒頭で伊藤利尋アナウンサーから「勝野さん、きょうめざましラストの出演なんですね」と話題を振られる場面が。「4年間本当にありがとうございました。きょう僕自身も桜満開に咲かせられるよう頑張りたいと思います」と語った。エンディングでは