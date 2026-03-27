女優の筧美和子（32）が、25日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。次週の出演をもって産休に入ると報告した。筧は25年3月に一般男性との結婚を発表。今年2月1日に自身のインスタグラムで第1子妊娠を公表していた。番組のエンディングでお笑いタレントのケンドーコバヤシから「筧ちゃんから発表が」と言われると「はい。私、産休に入ることになりまして。で、この『や