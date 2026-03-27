◇第98回全国選抜高校野球大会第9日準々決勝中京大中京（愛知）―八戸学院光星（青森）（2026年3月27日甲子園）第1試合の準々決勝では、中京大中京（愛知）と八戸学院光星（青森）が激突。中京大中京が勝てば5年ぶり、八戸学院光星が勝てば14年ぶりの4強となる。中京大中京は初回2死一、二塁から5番・松田知輝（2年）の右越え適時二塁打で1点を先取した。八戸学院光星はその直後の初回1死二塁から新谷翔磨（3年）の