「映えとは笑」元Ｋ―１王者・武尊と結婚した女優の川口葵の寝相が“衝撃的”だと話題になっている。川口は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「ある日の寝相」と書き出し、寝相を大公開。これには自身も「こんなものです、、映えとは笑」と苦笑い。さらに、「特に足が合わさってるのが癖強めですね」とつづり、「（嫌いにならないでね！笑）」と言葉を添え、「＃布団汚くてごめん＃半袖半ズボン着たら？笑」と、自