◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽準決勝（２６日）Ｗ杯出場４枠を懸けた欧州プレーオフの準決勝８試合が各地で行われた。＊＊＊８チームの決勝進出が決まったと同時に、８チームのＷ杯出場の夢が絶たれた。勝者が日本と同組となるパスＢでは、ウクライナがスウェーデンに１―３で敗戦。０６年ドイツ大会以来、２度目の夢舞台出場はならなかった。アルバニアはポーランドに先制するも、１―２で散り初出場を逃した