【パリ共同】ポーランドのトゥスク首相は26日、イラン情勢に伴い高騰する燃料価格の抑制策として、ガソリンとディーゼル燃料に対する付加価値税（日本の消費税に相当）の税率を23％から8％に引き下げる方針を発表した。その日ごとに上限価格も設定する。欧州のメディアが報じた。ポーランド政府は関連法案を28日にも議会に提案し、来週中にも成立させる方針。抑制策には、エネルギー企業に対する追加的な課税措置も含まれる。