MLBユニホーム人気ランキングで、ドジャースの大谷翔平投手（31）が1位、山本由伸投手（27）が2位に入ったと大リーグ公式サイトが26日（日本時間27日）に報じた。大谷がこのランキングで1位になるのは3年連続、日本出身選手が1位と2位を占めるのは今回が初めてとなる。このランキングは、2025年ワールドシリーズ終了以降、2026年のシーズン開幕時点までで、ファナティックス（Fanatics/スポーツ公式グッズの巨大プラットフォー