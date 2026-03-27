「アストロズ−エンゼルス」（２６日、ヒューストン）エンゼルスが開幕戦を白星で飾った。マイク・トラウト外野手が決勝アーチを放った。３打席連続四球を選んでいたトラウトは七回の第４打席で左翼へ先制の１号ソロを放った。これで打線に勢いがつくと八回にペラザのタイムリーで貴重な追加点を挙げ、九回にシャヌエルのソロでダメ押しした。開幕投手を務めたソリアーノは６回２安打無失点の快投。開幕直前のドジャース戦