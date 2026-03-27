2025年8月に退職し、現在は無職で傷病手当金を受けている場合、「会社で年末調整をしていないが、このままで問題ないのか」と不安に感じる方は多いでしょう。 退職した年に行う税金の手続きは、在職中とは異なる点があり、受け取っている給付や収入の種類によっても考え方が変わります。特に、給与と傷病手当金では税金上の扱いが異なるため、状況を分けて確認することが大切です。 そこで本記事では、退職後に傷病手当