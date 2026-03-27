高校進学に向けて準備を進めていると、思っていた以上に出費が多いと感じる場面があります。特に合格後の説明会では、入学に向けて必要なものや手続きが一気に示されるため、家計への影響が気になる方も多いのではないでしょうか。事前に十分な情報がないまま予定外の負担に直面すると、不安が大きくなりやすいものです。 そこで本記事では、高校無償化の対象範囲と、入学前後の負担を軽くするために確認したい制度について解