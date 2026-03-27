【HG 1/144 ゲルググ(GQ)】 9月発売予定 価格:2,420円 【HG 1/144 赤いガンダム用 拡張セット】 6月発売予定 価格:2,200円 BANDAI SPIRITSは「HG 1/144 ゲルググ(GQ)」、「HG 1/144 赤いガンダム用 拡張セット」の2つのガンプラを再販する。「ゲルググ」は9月発売予定で価格は2,420円。「拡張セット」は6月発売で、価格は2,200円。 「H