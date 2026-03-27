【パリ共同】米ニュースサイト、ポリティコは26日、フランスが議長国を務める6月の先進7カ国首脳会議（G7サミット）を巡り、トランプ政権が南アフリカを招かないよう圧力をかけていたと報じた。米国は南アを招待すればサミットを欠席すると警告。フランスが要求に屈して南アの招待を取り消したという。フランス政府はこうした見方を否定している。ポリティコは南アのラマポーザ大統領の報道官の話として伝えた。南アは昨年6月