アイドルグループ・Toi Toi Toi、fav me、そして『Zipper』専属モデルの、もちのあん、東条澪らが26日、東京・Kanadevia Hallにて開催された「Zipper×NIG FES-LIVE&FASHION SHOW-」に出演し、ライブパフォーマンスとランウェイを行った。 本イベントは、『Zipper』が大切にしてきた自由でポップな個性を軸に、音楽・ファッション・カルチログインして続きを読むThe post Toi Toi Toi、fav me、Zipper専属モデルらが『Zipper×