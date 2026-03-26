アイドルグループ「私立恵比寿中学」が26日、Kanadevia Hallにて開催された「Zipper×NIG FES-LIVE&FASHION SHOW-」に出演し、ランウェイとライブステージでパフォーマンスを行った。 本イベントは、『Zipper』が大切にしてきた自由でポップな個性を軸に、音楽・ファッション・カルチャーを融合させた新たなスタイルの総合フェス。 中盤には私立恵比寿中学が登場ログインして続きを読むThe post 私立恵比寿中学、『Zipper×NIG