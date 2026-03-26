アイドルグループのラフ×ラフとRain Treeが26日、東京・Kanadevia Hallにて開催された「Zipper×NIG FES-LIVE&FASHION SHOW-」に登場し、イベントの幕開けを飾るランウェイとライブパフォーマンスを行った。 本イベントは、『Zipper』が大切にしてきた自由でポップな個性を軸に、音楽・ファッション・カルチャーを融合させた新たなスタイルの総合フェスログインして続きを読むThe post ラフ×ラフ、Rain Treeが『Zipper×NIG